87 - Limoges : 37e Journées nationales d’optique guidée

du mardi 4 juillet 2017 au jeudi 6 juillet 2017

Les JNOG 2017 se dérouleront du mardi 4 au Jeudi 6 juillet à Limoges (Fac de Droit et des Sciences Economiques, campus centre-ville). Au cours de cette 37e édition, les thématiques traditionnelles des Journées nationales d’optique guidée, mais aussi les sujets émergents dans ce domaine, seront mis en avant. Ce sera la 3e fois que les JNOG seront organisées par le laboratoire de recherches Xlim (lire par ailleurs APS 2042, le 16h00 n° 3531...). Entre 150 et 200 congressistes sont attendus.

Objectif. Rassembler la communauté francophone de l’optique guidée, dans une ville d’accueil qui abrite un laboratoire de recherche ou un grand industriel du domaine, pour faire le point sur les avancées de la recherche académique et industrielle “dans une ambiance conviviale propice aux échanges”.

Programme. Plusieurs conférences rythmeront ces 3 journées. Elles aborderont les thématiques (principales) suivantes : Propagation guidée / Fibres multimodes et phénomènes modaux / Réseaux de Bragg photoinscrits / Multiplexeurs et filtres en longueur d’onde / Capteurs et microsystèmes en optique guidée / Amplificateurs et lasers à fibre / Amplificateurs et lasers à semi-conducteurs / Effets non linéaires en optique guidée / Nouveaux matériaux, dispositifs et systèmes / Optique intégrée active et passive / Nano-photonique pour l’optique guidée / Photonique sur silicium / Microrésonateurs et optomécanique pour l’optique guidée / Instrumentation et techniques de caractérisation / Systèmes et réseaux de télécommunications optiques. Et concernant les intervenants, Vincent Couderc (Xlim, Limoges), Alexandre Kudlinski (PhLAM/IRCICA, Lille), Yohan Barbarin (CEA/DAM, Gramat), Alfredo de Rossi (Thalès R&T, Palaiseau), Romain Dauliat (Xlim, Limoges), Eric Tournié (IES, Montpellier) et Laurence Maurines (Didasco, Paris) sont notamment annoncés. A préciser également qu’un espace d’exposition professionnelle sera réservé aux industriels de l’optique photonique avec la participation de 2B Lighting Technologies, Acal BFI France, ALPhANOV (lire par ailleurs APS 2042, le 16h00 d’APS n° 3407...), GLOphotonics (APS 2004), Hamamatsu Photononics France, Leukos (lire par ailleurs APS 2014, 2005), Novae (APS 2042, le 16h00 d’APS n° 3357, APS 1978)...

A signaler qu’en amont de ces 37e Journées nationales d’optique guidée, le lundi 3 juillet, aura lieu JCOM (Journée du Club optique et micro-ondes) où là aussi plusieurs conférences sont programmées. Jacques Sombrin (Laboratoire TéSA) s’exprimera sur le sujet “Les équipements optiques dans les futures charges utiles hyperfréquences des satellites”, Ammar Sharaiha (Professeur - Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest) apportera son expertise sur les “Fonctions et systèmes à base de SOA pour la conversion de fréquences et la transmission IR-UWB sur fibre” et Henri Porte (iXblue - Vice-président - directeur Photonics Solutions) interviendra sur le thème “Etat de l’art sur les modulateurs optiques analogiques et l’électronique associée”. Inscriptions : www.jnog-omw2017.fr