Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

33 - Contrefaçon : protégez votre entreprise

le jeudi 29 juin 2017

La CCI Bordeaux Gironde organise le jeudi 29 juin à Bordeaux une journée sur le thème “Contrefaçon : protéger votre entreprise”. La contrefaçon constitue un frein au développement et à l’innovation en particulier des PME. Pour y remédier, “l’Etat, les acteurs publics régionaux et des organismes professionnels ou privés se sont fédérés, à travers une charte "Nouvelle-Aquitaine et PME sans contrefaçons" afin de proposer un accompagnement et des services adaptés”. A cette occasion, un panorama complet des moyens mis en place pour les PME sera présenté. Au programme : “Enjeux et chiffres clés de la lutte contre la contrefaçon - Pourquoi mettre en place une stratégie de propriété industrielle tout au long de la vie de l’entreprise ?” par la Direction Générale des Entreprises (DGE) ; 3 tables rondes, l’une intitulée “Protection” avec l’INPI et le Service des Douanes de Bordeaux (...), l’autre sur le thème “Détection” avec la Direction Générale de la concurrence, de la Consomation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et la dernière qui s’intéressera aux “Solutions” avec le Service Médiation de la CCI Bordeaux Gironde, l’IDEPI Barreau de Bordeaux (Institut du Droit Economique de la Propriété Intellectuelle). Plusieurs témoignages sont également prévus avec différents acteurs tels que le Conseil Interprofessionel des Vins de Bordeaux (CIVB) et la société Bouchages Delage ou encore avec l’entreprise Serma Technologies.

A préciser qu’à l’issue de cette rencontre, des “speed audits” / rendez-vous individuels avec les intervenants seront organisés.

Inscriptions : bordeauxgironde.cci.fr