64 - Rencontres vitivinicoles : séminaire de clôture EVA

du lundi 3 juillet 2017 au mardi 4 juillet 2017

Le projet EVA (Euskadi Vin Aquitaine) initié en janvier 2016 arrive à sa fin et son séminaire de clôture se tiendra le lundi 3 et le mardi 4 juillet à Saint-Etienne de Baïgorry. Cette journée commencera par les discours des élus de Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et Navarre. Le projet EVA sera ensuite présenté (déroulement, réussites et avenir). Deux sessions sont prévues pour aborder les 5 “Projets potentiels de collaboration (Formation et partage d’expériences en œnotourisme avec la Fondation Hazi et partenaires, Winecyle SUDOE avec Neiker tecnalia et partenaires...)”. L’ADI Nouvelle-Aquitaine apportera son expertise concernant “Les financements potentiels pour construire des projets en 2017-2018. Enfin, des ateliers sont prévus “pour vous aider à construire les projets de demain !”. La journée du 4 juillet sera consacrée à des visites dans les domaines d’AOC Irouléguy dont notamment la Cave d’Irouléguy. Inscriptions : www.innovin.fr