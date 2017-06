Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

16 - Développer sa présence sur le Web... Comment ?

le mardi 4 juillet 2017

La direction de l’attractivité, de l’économie et de l’emploi de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême organise un petit déjeuner à Saint-Michel sur le thème “Développer sa présence sur le Web : pourquoi et comment ?”, le mardi 4 juillet. Aurélie Colin-Thévenet et Grégory Thévenet de l’entreprise Lux Lingua aborderont notamment “l’importance de définir une stratégie commerciale sur le Web et les outils à mettre en place en fonction de ses besoins”. A noter que le réSeau des professionnels du Numérique (SPN) participera également à ce rendez-vous.

Inscriptions : https://goo.gl/forms/Q2QQ6ueucFS92cV23