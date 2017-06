Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

86 - A Poitiers, Hackathon “Majordome 3.0”

du vendredi 30 juin 2017 au samedi 1er juillet 2017

Le réSeau des Professionnels du Numérique (SPN) organise du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet un Hackaton “Majordome 3.0” à Poitiers. Ce concours est destiné à stimuler la création d’applications innovantes basées sur la thématique de l’habitat connecté : sécurité des biens, des personnes, assistant personnel, consommation maîtrisé, nouveaux services, qualité de vie... Chaque équipe constituée de 3 à 5 personnes disposeront de 24 heures pour développer un nouveau produit ou service de sorte à simplifier la vie dans l’habitat de demain. Tous les profils, développeurs, designers, ingénieurs, marketeurs, créatifs, SSII, professionnels ou non, familles, étudiants ou retraités... peuvent participer.

Cet événement bénéficie du soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, de la Communauté d’agglomération Grand Poitiers et GrandAngoulême. Enedis, So Local, Covage, Mutuelles de Poitiers Assurance et Habitat de la Vienne sont partenaires.

Inscriptions : www.spn.asso.fr