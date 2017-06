Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

33 - 45e congrés national annuel de la Confédération des coopératives vinicoles de France à Bordeaux

du mardi 4 juillet 2017 au jeudi 6 juillet 2017

Le 45e congrès national annuel de la Confédération des coopératives vinicoles de France (CCVF) aura lieu cette année à Bordeaux, du mardi 4 au jeudi 6 juillet. Cet événement est organisé par la Fédération des coopératives vinicoles d’Aquitaine (FCVA) regroupant désormais les 3 structures régionales de Coop de France (Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin). 200 congressistes sont attendus à la Cité du Vin.

Objectif. Réunir les coopérateurs de toutes les régions viticoles de France afin de “tracer les voies d’avenir de la coopération viticole française, proposer pour la filière des coopératives des perspectives d’avenir modernes et partagées avec les partenaires européens s’appuyant sur l’étude prospective réalisée par FranceAgriMer à la demande de la CCVF, qui vient de livrer 5 scenarii possibles à l’horizon 2025”.

Programme. Ce congrés associera séances de travail en commission et découverte de la région vinicole bordelais. A préciser que le jeudi 6 juillet (après-midi) se tiendra le 1er congrès de la Viticulture française qui réunira toutes les organisations de la filière : CNAOC (Confédération Nationale des producteurs de vins eaux-de-vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées), la CCVF (Confédération des Coopératives Vinicoles de France), les Vignerons Indépendants de France et VinIGP (Vignerons d’Indication géographique protégée). Les travaux qui s’articuleront autour d’une table ronde auront pour objectif d’“affirmer une vision commune de la politique viticole, notamment au niveau européen, et ce juste après les élections présidentielles françaises et au moment de l’ouverture des discussions pour la réforme de la PAC prévue pour 2020”.

Inscriptions : ccvf-bordeaux2017.voxevent.com