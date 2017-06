Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

40 - Visite maison passive et bioclimatique à Aureilhan

le vendredi 23 juin 2017

Le Pôle CREAHd organise la “visite d’une maison passive et bioclimatique”, le vendredi 23 juin à Aureilhan. Cette opération qui a été réalisée par le bureau d’études thermiques Carbone 64 permettra de comprendre comment les objectifs ont été atteints. La conception bioclimatique, la maîtrise de l’étanchéité à l’air, le traitement des jonctions et des ponts thermiques ainsi que les équipements techniques et le choix des matériaux utilisés seront abordés. Un retour d’expérience est également prévu avec les occupants de la maison pour tout savoir sur le déroulerment du projet, de la conception au chantier, le confort hiver et été ainsi que le coût de l’opération.

Inscriptions : www.creahd.com