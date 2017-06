Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

33 - Bordeaux : Rencontres des entrepreneurs

le mardi 27 juin 2017

L’association Bordeaux Entrepreneurs organise en partenariat avec la Ville de Bordeaux et BNP Paribas le rendez-vous annuel “Rencontres des entrepreneurs” le mardi 27 juin à Bordeaux. Ce sera l’occasion pour les porteurs de projets de participer à une compétition de pitchs. Le lauréat se verra attribuer des prestations de conseil et d’accompagnement (le 16h00 d’APS n° 3572). Une table ronde est également prévue. Il s’agira d’aborder les problématiques auxquelles les entreprises sont confrontées au démarrage : Jacques Froissant, fondateur d’Altaïde et cofondateur de Shake apportera son expertise pour “Recruter sa dream team” ; Nicolas Béraud, fondateur de Betclic et TripleFun présentera “Les 5 erreurs à éviter quand on monte sa start-up” ; Brice Thébaud, fondateur d’Aliénor Partners parlera des “phrases que détestent les banquiers et celles qu’ils adorent !”.

Enfin, à signaler que Nicolas Béraud sera le parrain de cette 4e édition.

Inscriptions : www.bordeaux-entrepreneurs.com