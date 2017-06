64 - Rencontres numériques à Bayonne - 8e édition

le mardi 4 juillet 2017

Les Rencontres numériques se dérouleront à Bayonne le mardi 4 juillet à la Maison des Associations. La thématique retenue pour cette 8e édition est “Pays basque numérique : Les citoyens acteurs du territoire intelligent - Smart city/Smart citizen”. Cet événement est organisé par l’agence de développement des usages numériques Antic Pays basque en partenariat avec la Communauté d’agglomération Pays Basque, Enedis, Groupe Caisse des Dépôts et votre journal APS. Les Rencontres numériques s’adressent aux élus, directeurs et chefs de services de collectivités territoriales, chefs d’entreprises, ainsi qu’aux prestataires TIC. Plus de 200 visiteurs sont attendus.

Objectif. Réunir l’ensemble des acteurs du territoire “pour les inciter à réfléchir sur l’intérêt du numérique pour le développement d’une ville” et “Partir à la découverte des usages et des innovations au service de la ville de demain”.

Programme. Après l’ouverture de cette édition par Jean René Etchegaray, président de la Communauté d’agglomération Pays Basque, maire de Bayonne, et Anthony Bleuze, président de l’Antic et conseillé délégué de la Communauté Pays basque, 2e adjoint au maire d’Anglet, une conférence introductive “Panorama : De la Smart city au Smart citizen, un enjeu pour le territoire” permettra de lancer le sujet. Le blogueur, auteur et conférencier, spécialiste des villes intelligentes Francis Pisani interviendra ensuite sur la thématique “Vice/versa : Du citoyen intelligent au territoire intelligent - Le Smart citizen”. Il répondra aux questions telles que “Comment et pourquoi impliquer le citoyen dans la démarche Smart city ?” ou encore “Comment produire des outils permettant de mesurer les impacts du changement des comportements des Smart citizens ?”. Annoncé également, un focus “Et les données dans tout ça ?! Des données de la Smart city aux données des Smart citizen”. A travers le témoignage de Mathilde Joseph, chargée de mission transition et innovation à la Direction stratégie internationale et portuaire dela Communauté urbaine de Dunkerque, il s’agira aussi de découvrir comment se met en place une stratégie Smart city/Smart citizen sur un territoire. Nadége Giraud, directrice des programmes La 27e Région, laboratoire de transformation des politiques publiques se chargera sur cette partie de présenter la méthodologie à suivre. Et au chapitre des nouveautés pour cette édition 2017, des illustrations thématiques des actions mises en œuvre (publics/privés/citoyens) seront présentées sous forme de pitchs autour des 4 fonctions du territoire : “Se déplacer” (enjeux de la mobilité), “Habiter” (enjeux de l’habitat et de l’urbanisme), “Communiquer” (usages liés aux infrastructures réseaux) et “Vivre” (enjeux liés à la gestion de ressources). Les Rencontres se termineront par la “Visite sentier de l’innovation” qui permettra de découvrir d’espace en espace des services et produits innovants (Setavoo, créateur de services numériques citoyens - Museec, outil de sensibilisation aux éco-comportements pour les bâtiments tertiaires...).

Information et inscriptions : www.antic-paysbasque.com