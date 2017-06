Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

33 - Journée technique Recita : la filière textile

le jeudi 22 juin 2017

Le Réseau des acteurs de l’économie circulaire de la Région Nouvelle-Aquitaine (Recita) organise le jeudi 22 juin à Talence sa “Première journée technique sur la filière textile”. Les fibres textiles sont utilisées par de nombreux acteurs de Nouvelle-Aquitaine, la gestion et la valorisation des textiles ont pris une ampleur considérable et progressivement de nouveaux enjeux sont apparus. Cette rencontre a pour objectif de dresser un état des lieux sur le contexte de la filière, de mieux cerner les problématiques et de favoriser l’émergence de projets innovants et générateurs de développement économique sur le territoire. Deux tables rondes sont notamment programmées : “Réemploi et Upcycling dans les TLC, paroles aux acteurs de l’ESS” et “Les textiles dans l’industrie : approvisionnement, prévention et valorisation des déchets”.

Inscriptions : www.recita.org