Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

17-86 - Norme EN 9100 version 2016, quels impacts ?

le jeudi 15 juin 2017le vendredi 16 juin 2017

Le jeudi 15 juin à Rochefort et le vendredi 16 juin à Poitiers sont programmées deux rencontres destinées aux acteurs de la filière aéronautique et spatiale. Il s’agira d’aborder les évolutions et les impacts de “La norme EN 9100 version 2016” ainsi que les enjeux - dès le 15 juin 2017, les audits seront réalisés selon la version 2016 et à compter du 15 septembre 2018, le certificat EN 9100 version 2009 ne sera plus valide. Nicolas Barbier, chef de produit aéronautique au sein d’Afnor présentera tout d’abord les évolutions de l’EN 9100 version 2016. A Rochefort, le thème “Certification EN 9100 : une démarche au service de la performance des entreprises et de la filière” sera traité en table ronde et réunira Patrick Joly, (responsable qualité, Meggitt France), Adrien Pinot (chargé de développement, C3 Technologies) et Sandrine Lhermenier (auditrice certifiée EN 9100 v. 2016, cabinet Evoliane). Ces rencontres se termineront par un focus sur “Les solutions” avec notamment la présentation du programme régional d’accompagnement.

Inscriptions : Rochefort : 05 46 84 11 84 - Poitiers : 05 49 60 98 31