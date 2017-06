Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

19 - Facebook, toutes les clés pour une page efficace

le jeudi 22 juin 2017le jeudi 6 juillet 2017le jeudi 29 juin 2017

L’agence départementale du numérique Cybercorrèze organise plusieurs P’tit déj du numérique sur le thème “Facebook, toutes les clés pour une page efficace”. Pour profiter au mieux des avantages de ce réseau social qui peut représenter une véritable opportunité pour les professionnels concernant la promotion de produits, de services ou encore la communication d’événements, il est indispensable d’éviter certaines erreurs telles que le choix du mauvais type de profil, le non respect “privé/professionnel”, etc. Sandrine Beaubert de Cybercorrère donnera toutes les clefs pour “créer une présence sur facebook efficace et performante”.

Rendez-vous le jeudi 22 juin à Brive, le jeudi 29 juin à Tulle et le jeudi 6 juillet à Ussel. Inscriptions : www.cybercorreze.net