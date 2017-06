16 - Salon des maires à Angoulême

du mercredi 21 juin 2017 au jeudi 22 juin 2017

Le Salon des maires, des collectivités territoriales et de l’action publique se tiendra à Angoulême les mercredi 21 et jeudi 22 juin. Pour cette 3e édition, 21 conférences sont programmées : “La mutuelle communale - solidarité et dynamisme social des communes au profit de leurs habitants”, “Collectivités à l’heure du numérique, réduisez vos coûts tout en renforçant votre proximité”, “Quel avenir pour les finances communales et intercommunales ?”, “Accessibilité des bâtiments publics”, “Les chemins communaux et ruraux (législation, entretien, litiges, théorie et pratique)”, “Le PLU intercommunal, un outil au service du projet communautaire”… Une présentation de produits innovants avec les entreprises Unikalo, Aspho, Photomaton… est également annoncée. A signaler enfin que les AG de l’AMF 16 et du syndicat des DGS Charente se tiendront sur le salon. Et concernant l’AMF 16 et le syndicat des DGS Charente, ils signeront à cette occasion une convention de collaboration.

Cet événement est organisé par Expomédia en partenariat notamment avec les Associations des maires de la Charente et de la Charente-Maritime, le Syndicat des directeurs généraux des collectivités territoriales de la Charente, et la Communauté d’agglomération du Grand Angoulême.

Information : www.salon-achat-public.fr