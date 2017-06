64 - Les Rendez-vous Géosciences à Pau

le mardi 27 juin 2017

Les Rendez-vous Géosciences se dérouleront le mardi 27 juin au Palais Beaumont à Pau. Cette convention d’affaires internationale est organisée par le Pôle Avenia (seul pôle de compétitivité français dans le domaine des géosciences) et ses partenaires Business France, Instituts Carnot, AFPG (Association Française des Professionnels de la Géothermie), l’association Evolen et la CCI Nouvelle-Aquitaine. L’Iran est l’invité d’honneur de cette nouvelle édition. En 2016, l’événement a attiré plus de 180 professionnels et plus de 700 rendez-vous B2B ont été orchestrés.

Objectif. Permettre aux acteurs des domaines des géosciences, de l’énergie et de l’environnement - entreprises, structures d’accompagnement, laboratoires de R&D, établissements de formation - “d’échanger sur leurs compétences et leurs besoins pour développer des coopérations”.

Programme. Les rendez-vous d’affaires sont pré-programmés en ligne, en fonction “des participants que vous souhaitez rencontrer (...) selon votre ordre de préférence et de disponibilités”, de sorte à déterminer 8 créneaux de rendez-vous. Egalement prévu, un espace exposants qui sera composé de 3 pôles : “Entreprises”, “Accompagnement des entreprises” et “R&D et formation”. Une séance de conférences sur le contexte économique et les perspectives de développement en Iran est aussi annoncée.

Information et inscriptions : www.b2match.eu/redvgeosciences2017