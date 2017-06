Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

79 - Quels choix juridiques fiscaux et sociaux ?

le mardi 13 juin 2017

La CCI Deux-Sèvres organise le mardi 13 juin à Niort un atelier thématique “Quels choix juridiques fiscaux et sociaux ?”. Il s’agira d’aborder plusieurs points clés tels que les statuts juridiques (secteurs d’activité...), les impacts fiscaux (les régimes d’imposition, les catégories...) et le statut social (le régime de droit commun...) afin de choisir le “statut adapté à votre future entreprise”. Toutes ces informations permettront également de dialoguer plus aisément “avec les futurs partenaires de votre entreprise que sont l’avocat, le notaire et l’expert-comptable”.

Inscriptions : c.herrero@cci79.com