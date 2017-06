33 - Vinexpo, les temps forts de la 19e édition

du dimanche 18 juin 2017 au mercredi 21 juin 2017

Le salon international professionnel Vinexpo Bordeaux, dédié aux vins et spiritueux, se déroulera du dimanche 18 au mercredi 21 juin au Parc des expositions de Bordeaux. Cet événement devrait accueillir quelque 48 500 visiteurs-acheteurs de plus de 150 pays. 2 350 exposants de 42 pays producteurs sont annoncés. Pour cette 19e édition, l’Espagne, troisième plus grand producteur de vins dans le monde et qui domine le marché de la production de vin bio, sera le pays à l’honneur.

Objectif. Réunir pendant 4 jours les acteurs de la filière pour “échanger, découvrir les nouveaux produits et les dernières tendances d’un marché en pleine effervescence et faire des affaires”.

Programme. Comme évoqué dans le 16h00 d’APS n° 3465, l’édition 2017 comptera plusieurs nouveautés. Ainsi du Hosted Buyers Program, “qui vise à attirer les acteurs-clés de l’e-commerce, du travel retail, les acheteurs CHR et ceux de la grande distribution”. Egalement, 2 nouveaux pavillons qui seront consacrés à la viticulture et aux vins de niche. Pour la première fois également, un espace baptisé Wow ! (World of Organic Wines) sera entièrement dédié aux vins bio et biodynamiques. Il réunira 200 vignerons internationaux producteurs qui y présenteront leurs produits. Au titre de l’Espagne à l’honneur, une dégustation de vins espagnols “A Taste of Spain”,“jamais organisée en dehors de l’Espagne”, en partenariat avec le Wine Spectator, est prévue en présence des 12 plus grands chefs étoilés d’Espagne, parmi lesquels Ferran Adrià et José Andrés. Les acheteurs pourront faire appel au service de rendez-vous “One to Wine Meetings”, qui “permet de prospecter efficacement grâce à plus de 2 500 RDV professionnels pré-programmés”. Outre les dégustations qui seront organisées, plusieurs conférences rythmeront aussi le salon : “Le secteur du vin face aux défis et enjeux du changement climatique”, “Great wine capitals : un réseau international pour promouvoir les destinations”, “Exporter ses vins et spiritueux aux Etats-Unis”, “Comment les nouveaux services numériques dédiés au vin permettent-ils d’accélérer les performances et la réussite des professionnels de la filière ?”, “Biodynamie et vérité du goût du vin”, “L’impact du Brexit pour la filière”...

Dans le cadre du salon Vinexpo Bordeaux, La Cité du Vin ouvrira ses portes exceptionnellement pour une nocturne consacrée au pays d’honneur de l’édition 2017. Quant à la traditionnelle “Fête de la fleur”, organisée par la Commanderie du Bontemps, elle aura lieu au château Malartic Lagravière (Léognan) le mercredi 21 juin.

Information : www.vinexpobordeaux.com