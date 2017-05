64 - Bidart : 3e Rencontres industries bio-santé Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/Navarre

le jeudi 29 juin 2017

Les Rencontres industries bio-santé Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/Navarre se dérouleront le jeudi 29 juin à Bidart, au sein de l’ESTIA (Technopole Izarbel). Cet événement transfrontalier (édition précédente à San Sébastian) est co-organisé par le GIPSO (Groupement des industries pharmaceutiques et de Santé du Sud-Ouest), le Basque Health Cluster (regroupe sur le territoire d’Euskadi l’ex-Basque BioCluster et toutes les filières santé), le Cluster TIC Santé et la Sodena (Agence de développement du Gouvernement de Navarre). Il est soutenu par l’Université de Bordeaux, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre, la fondation Euskampus, l’Agence de développement et d’innovation Nouvelle-Aquitaine, la Chambre de Commerce transfrontalière Bihartean et leurs homologues politiques et universitaires d’Euskadi et de Navarre. Les Rencontres s’adressent aux industriels, chercheurs, universitaires et acteurs de l’innovation dans le secteur de la santé en Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et, pour la première fois cette année, en Navarre. Cette 3e édition aura pour thème “Innovation et projets industriels en santé : les clés du succès”.

Objectif. “Impulser des collaborations transfrontalières entre industriels et laboratoires du secteur de la santé sur les trois territoires”.

Programme. Des présentations “flash” d’industriels et de chercheurs issus des 3 territoires sont prévues : Nouvelle-Aquitaine/Laboratoire Renaudin, Cap Ingelec, Monau, Nutri Brain-Nutri Neuro... Euskadi/Praxis Pharmaceutical, Biobide, Init Health SL... Navarre/Epical, Idifarma, Albyn Medical... Autre temps fort de la journée, des présentations de projets réussis de collaborations transfrontalières : ICT4Silver avec le Cluster TIC Santé et deux partenaires espagnols Tecnalia et Gaia - Health LSR (opportunités offertes par le silicone liquide dans les applications santé), un projet porté par la CCI transfrontalière Bihartean, le Centre technologique Leartiker, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, la Sodena et la Clinique universitaire de Navarre... La journée sera également rythmée par des rendez-vous BtoB.

Inscriptions : www.gipso.org/evenement/rencontres-aquitaine-euskadi