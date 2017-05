Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

33 - Comment financer sa start-up ?

le mardi 13 juin 2017

Le Cecogeb (organisme consulaire pour la gestion et l’entrepreneuriat) organise une Conf’info intitulée “Comment financer sa start-up ?”, le mardi 13 juin à Bordeaux. Selon le cycle de vie, les possibilités en matière de financements sont différentes pour les start-up (prêts bancaires, subventions, crowdfunding, levées de fonds...) et les besoins nombreux (amorçage, R&D, investissements matériels , premiers développements, immobilier, brevets, trésorerie...). Pour y voir plus clair, Emmanuel Lefebvre, (responsable partenariats professionnels - Next Innov, Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique) et Fabien Lallement (directeur adjoint, Cecogeb) présenteront l’ensemble des financements accessibles pour les start-up. A signaler que Julien Parrou-Duboscq, PDG du groupe ConcoursMania-Actiplay (lire par ailleurs le 16h00 d’APS n° 3567) participera également à cet événement.

Inscriptions : www.cecogeb.com