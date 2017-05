Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

16 - Soirée French Tech à Angoulême

le jeudi 8 juin 2017

Le réSeau des Professionnels du Numérique (SPN) et la Communauté d’agglomération du Grand Angoulême organisent, avec le soutien de Magelis et de la Région Nouvelle-Aquitaine, une soirèe French Tech le jeudi 8 juin à Angoulême. Cet événement qui s’adresse aux acteurs numériques de Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvre et Vienne sera dédié à L’Edutainment appliquée à l’industrie du futur. Au programme : une keynote en ouverture, une “battle de pitchs” et différentes animations.

Inscriptions : www.spn.asso.fr