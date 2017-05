Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

79 - Salon Carrefour emploi à Niort

le jeudi 8 juin 2017

La 2e édition du salon Carrefour emploi Centre Ouest Atlantique aura lieu le jeudi 8 juin à Niort. 1 000 offres dans près de 200 métiers et la plupart des secteurs de l’économie seront proposées à cette occasion (contrats en CDI, CDD, alternance, à temps partiel, emplois d’avenir, missions à l’international, stages...). Il sera aussi possible d’être accompagné pour optimiser ses entretiens professionnels, également bénéficier d’une assistance pour la rédaction de son CV, pour gérer son stress ou encore pour valoriser son image devant un recruteur. Une centaine d’exposants (emploi et formation) sont annoncés.

Cet événement est organisé par Carrefours pour l’emploi en partenariat avec la Communauté d’agglomération du Niortais, l’AFPA, la CCI Deux-Sèvres, le Comité du bassin d’emploi du Niortais et Pôle emploi.

Information : www.carrefoursemploi.org