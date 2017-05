Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

86 - Sport et entreprise...

le jeudi 8 juin 2017

Marc Lièvremont, ancien international de rugby, ancien sélectionneur de l’équipe de France (2007-2011), finaliste de la Coupe du monde en 1999 et 2011, chef d’entreprise (...), donnera une conférence à Châtellerault, le jeudi 8 juin. Il apportera son expertise sur le thème “La sensibilisation des entreprises aux enjeux et aux bienfaits de l’activité physique sur la santé des collaborateurs et sur la performance”.

Cet événement se déroulera en amont de la cérémonie de remise de prix du concours CréaVienne, organisé par le Centre d’entreprises et d’innovation, le radec, la Communauté d’agglomération du Pays Châtelleraudais et la Communauté d’agglomération Grand Poitiers.

Inscriptions : contact@creavienne.fr