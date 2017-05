33 - 12e édition du congrès IGPSC à Arcachon

du lundi 26 juin 2017 au mardi 27 juin 2017

La 12e édition du congrés annuel IGPSC (Ingénierie Grands Projets et Systèmes Complexes) se tiendra le lundi 26 et mardi 27 juin au Palais des congrès d’Arcachon. Cet événement organisé par Avantage Aquitaine s’adresse aux directeurs, chefs de projet, chefs d’entreprise, responsables commerciaux, ingénieurs qui exercent dans l’ingénierie et la conduite de projets industriels, techniques et scientifiques, au sein de grands groupes industriels, mais aussi de PME/PMI et start-up. Il est également ouvert aux universitaires et chercheurs. Airbus Defence & Space, Artelia, Assystem, CEA, Setec, DCNS (...) figurent parmi les partenaires de l’événement. Alain Roura sera le Grand témoin de cette édition.

Objectif. Réunir des industriels et des universitaires de différents secteurs d’activité pour échanger sur des thématiques communes afin de partager les expériences.

Programme. Cette année, ce sont 22 interventions d’experts qui sont prévues. 9 sessions mêlant exposés théoriques et retours d’expérience permettront d’aborder plusieurs thématiques : “Echauffement académique” (exposés théoriques de chercheurs universitaires de très haut niveau de l’ENS et l’ECP), “Essais et mise en service” (2 sujets concrets : le métro de Lille et le béton du réacteur RJH à Cadarache), “Vers une nouvelle gouvernance des projets” (la question du financement des projets, avec un exposé de la Caisse des dépôts et consignations sur les attentes des investisseurs),“Gestion de projet ou... Project management” (l’angle international avec 2 grands projets : le métro de Riyadh et le Grand Paris Express), “Espace et Defense” et “Environnement et développement durable” (présentations de projets d’actualité dans le domaine de l’espace - Space plane, Ariane 6 - des énergies marines renouvelables, des projets d’avenir innovants - le Stratobus...) ainsi qu’une session consacrée au numérique “Ingénierie N.0” (exposés sur la cyber sécurité, la modélisation et la transition numérique). Egalement, une table-ronde intitulée “De l’évolution des attentes d’un maître d’ouvrage” réunira trois donneurs d’ordre : Robert Pays d’EDF, Jacques Bertrand du CNES et Gilles Fonblanc d’ASL. Elle sera animée par Jean-Michel Rivalland de Setec. Outre la présentation de leur méthodologie quant au développement de projets nouveaux, ils s’exprimeront notamment sur les évolutions constatées au sein de leurs procédures engendrées par des éléments extérieurs, tels que le BIM. Ils préciseront également leurs attentes en tant que donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs différents partenaires dans la réalisation de grands projets complexes multi-métiers.

