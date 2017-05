Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

le mardi 20 juin 2017

Le cluster Eco-Habitat organise une journée consacrée à “La transition énergétique”, le mardi 20 juin à Saint-Léonard de Noblat. Marie-Monique Robin, journaliste d’investigation, réalisatrice et écrivaine, (auteure du documentaire “Le monde selon Monsanto”) expose dans son nouveau documentaire “Qu’est-ce qu’on attend ?”, la prise en main de la transition écologique et énergétique sur le terrain par les habitants du village de Ungersheim, en Alsace. Elle démontrera l’existence d’alternatives lors de la conférence-débat prévue sur le sujet des villes en transition. Des animations sur la transition énergétique sont également au programme avec une visite guidée du patrimoine du territoire de Noblat qui illustrera le sujet avec la rénovation des centres-bourgs et leurs aménagements. Et des ateliers sont aussi prévus.

A noter que cette journée commencera par l’assemblée générale annuelle du cluster.

Inscriptions : www.cluster-ecohabitat.fr