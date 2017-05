87 - Convention d’affaires Ceramic network - 6e édition

du mercredi 7 juin 2017 au jeudi 8 juin 2017

Ceramic Network (le 16h00 n° 3517) se déroulera le mardi 7 et mercredi 8 juin à Limoges, sur le site Ester Technopole. Cette convention d’affaires biennale internationale sur les applications industrielles et techniques de la céramique est organisée par le Pôle européen de la céramique. Lors de la précédente édition (2015), l’événement avait accueilli 200 participants et 140 sociétés avec 2 000 rendez-vous programmés pendant les 2 jours.

Objectif. Réunir les acteurs de la filière céramique, donneurs d’ordres dans tous les secteurs (aéronautique, chimie, architecture, optique, santé, électronique, automobile, biomédical, équipements industriels, cosmétique, agroalimentaire...) et prestataires (matières premières, traitements thermiques, ingénierie...) mais aussi universitaires, consultants, porteurs de projets... autour des technologies innovantes issues des céramiques, “pour décrypter, découvrir et faire du businness”.

Programme. Des BtoB meetings pour “développer votre réseau partenaires” : des rendez-vous ciblés, identifiés en amont de l’événement en fonction des besoins, compétences, centres d’intérêts, d’une durée de 30 minutes permettant “d’optimiser votre temps de présence”. Des conférences avec différents intervenants (ADI Nouvelle-Aquitaine, SFC (Société Française de Céramique), IKTS Fraunhofer, CRM Group, 3DCeram, Norimat...) sont prévues “autour des nouveaux usages et applications de la céramique” : “Outil financier pour se développer à l’international : l’instrument PME”, “Problématiques environnementales dans les procédés céramiques : gestion de l’énergie” (la solution verte Ecostock...), “Matériaux hybrides et procédés associés” (suspension des céramiques pour les procédés de fabrication additive, le frittage flash...)... Egalement au programme, des visites de sites, entreprises et centres de recherches, implantés sur le site d’Ester Technopole, “pour toucher du doigt les dernières innovations liées à la céramique” : CITRA (Centre d’ingénierie en traitements et revêtements de surface avancés), Cerinnov (lire par ailleurs le 16h00 d’APS n° 3550, n° 3527, APS 2028, APS 2017...) 3DCeram (lire par ailleurs APS 2038, le 16h00 d’APS n° 3494...), Imerys (APS 2017), Cilas, CEC (Centre européen de la céramique)...

Information et inscriptions : www.ceramic-network.fr