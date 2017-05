24 - FODALI, Forum des innovations en distribution alimentaire à Périgueux

du mercredi 7 juin 2017 au jeudi 8 juin 2017

Le salon FODALI se tiendra le mardi 7 et mercredi 8 juin à Périgueux. Cet événement biennal dédié aux innovations en matière de distribution alimentaire est organisé par la Communauté d’agglomération Le Grand Périgueux. Et parmi les nouveautés cette année, le forum disposera d’un espace showroom “pour découvrir les solutions innovantes”. Cette 3e édition mettra en avant “3 révolutions : les usages de consommation, les business modèles et les techniques de ventes”. Prés de 400 visiteurs son attendus.

Objectif. Réunir les acteurs de l’agroalimentaire, premier secteur industriel d’Aquitaine et de Dordogne, “pour décrypter les tendances, découvrir des innovations et se rencontrer entre professionnels”.

Programme. Des rendez-vous pré-programmés rythmeront ces 2 jours, “pour élargir son réseau et développer son business” et se dérouleront au sein d’un espace réservé (Le Village Business). Les participants pourront également assister à 2 conférences plénières : “Vers une éthique de la consommation alimentaire : quels nouveaux enjeux pour les acteurs de la distribution et de l’agroalimentaire ?” et “Quelle distribution alimentaire imaginer demain ?”. Egalement inscrit au programme, 10 débats : “Manger plus sain, plus local plus terroir... comment satisfaire ces exigences ?”, “Les objets connectés en distribution alimentaire : quel avenir ?”, “Le commerce de proximité : un renouveau durable ?”, “Grande distribution : quelle expérience client imaginer pour demeurer attractif ?”, “L’agriculture urbaine : un nouveau modèle de distribution en ville ?”... A noter aussi pendant le forum, la présentation des résultats du baromètre FODALI 2017 sur le commerce en ligne alimentaire avec L’Obsoco (L’Observatoire santé et consommation)... Enfin, les solutions innovantes des 12 starts-up et entreprises nominées de l’appel à projets national (le 16h00 d’APS n° 3522) seront à découvrir au sein du Village Innovation. Les lauréats dans chaque catégorie, ainsi que les prix “Spécial consommateur” et “Spécial internautes” (APS 2012) seront annoncés le mercredi 8 juin. L’édition 2017 devrait accueillir une quarantaine d’intervenants.

Inscriptions : www.fodali.com