33 - Croissance numérique : services augmentés...

le mercredi 31 mai 2017

Les SA d’HLM Clairsienne et Logévie (Groupe ActionLogement) organisent une rencontre “Pulsation.S #2” (laboratoire actif et collectif pour impulser la ville de demain) le mercredi 31 mai à Bordeaux. Ce rendez-vous qui aura pour thème “Croissance numérique : services augmentés pour territoires en mouvement” sera animée par Laurent Pierre Gilliard, directeur adjoint de l’Agence Aquitaine du numérique. Une conférence sur le sujet est tout d’abord prévue avec Guillaume Pouyanne, maître de conférences en sciences économiques au GREThA UMR CNRS. La parole sera ensuite donnée aux acteurs du numérique. Alexandre Petit, président et fondateurd’Alogia et Muriel Dunoyer, présidente de Vivalib apporteront leur regard sur la “Croissance numérique, créatrice de services augmentés pour les seniors”. Quant à Jean Foné Tchoura, directeur de Domolandes et Lucien Thune, groupe Action Logement, ils s’exprimeront sur les “Outils numériques, optimisateurs de collaborateurs”. Pulsation.S #2 se terminera avec une table ronde intitulée “Le numérique, une chance pour les territoires et les habitants” avec différents intervenants dont notamment Alain Turby, maire de Carbon Blanc, conseiller délégué à la Métropole numérique, Mario Bastone, directeur général de Logévie et Daniel Palmaro, directeur général de Clairsienne.

Inscriptions :

www.clairsienne-lemag.fr

www.logevie.fr