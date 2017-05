Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

40 - Ethique et innovation... rencontre avec Luc Ferry

le mardi 6 juin 2017

L’ancien ministre de l’Éducation Nationale Luc Ferry sera à Saint-Lon les Mines le mardi 6 juin pour une conférence sur le thème “Ethique et innovation, le défi positif”. L’avis du philosophe : “Ce qui va nous sauver, c’est l’innovation. Même si elle déstabilise le monde, même si elle peut être formidable et, en même temps, destructrice. L’innovation est vitale et angoissante à la fois : dans un siècle de déconstruction, la France doit résoudre ce dilemme”. Il abordera la question de la 3e révolution industrielle, l’émergence de l’Internet en 1990 et qui a généré 8 innovations majeures : les nanotechnologies, les biotechnologies, l’informatique (Big data et objets connectés), le cognitivisme (intelligence artificielle), les imprimantes 3D, la robotique, l’hybridation homme/machine et la recherche sur les cellules souches. Luc Ferry apportera son regard sur les dangers et les enjeux éthiques, politiques... qui en découlent.

Cette rencontre est organisée par le Medef des Landes.

Information : 05.58.05.72.05

contact@medef-landes.fr