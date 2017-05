Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

40-19-64 - Rencontres économie et territoires 2017

le jeudi 1er juin 2017le jeudi 8 juin 2017le mercredi 7 juin 2017

La Région Nouvelle-Aquitaine organise plusieurs rendez-vous sur son territoire afin de présenter la stratégie de développement économique (SRDEII, shéma régional de développement économique de l’innovation et de l’internationalisation) et son règlement d’intervention qui en traduit les orientations, à tous les partenaires économiques de la région. L’occasion aussi de “découvrir toutes les aides économiques de votre région”. Cette présentation sera faite par des élus régionaux. Prochains (et derniers) rendez-vous à Rion des Landes le jeudi 1er juin, à Meymac le mercredi 7 juin et à Salies de Béarn le jeudi 8 juin.

Information : www.nouvelle-aquitaine.fr.