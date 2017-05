Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

33 - Conférence technique avec Vicard Tonnelleries

le vendredi 2 juin 2017

La tonnellerie cognaçaise Vicard organise une conférence technique sur le thème “Bois de chêne de tonnellerie et stabilité oxydative des vins”, le vendredi 2 juin à Gradignan. Les docteurs Maria Nikolantonaki, enseignante chercheuse à l’IUVV de Dijon et Marie-Laure Badet-Murat, consultante R&D à Oenologie by MLM apporteront leur expertise sur la “relation entre potentiel tannique et origine géographique des bois de chêne”. Elles aborderont également le sujet concernant les “acquisitions récentes sur les apports d’oxygène par le bois”. A noter qu’un atelier sensoriel est également inscrit au programme.

Inscriptions : marketing@groupe-vicard.com