19 - P’tit déj du numérique : la vidéo marketing

le jeudi 1er juin 2017le jeudi 8 juin 2017le jeudi 15 juin 2017

L’agence départementale du numérique Cybercorrèze organise des P’tits déj du numérique sur le thème de “La vidéo marketing” sur son territoire. Il s’agira d’aborder “les atouts pour votre entreprise et votre stratégie de contenu”. La vidéo marketing n’est plus réservée aux grandes marques et ne nécessitent plus d’importants budgets, “nos terminaux mobiles - phone, smartphone, phablette - font très bien l’affaire”. Rendez-vous à Brive le jeudi 1er juin, à Tulle le jeudi 8 juin et à Ussel le jeudi 15 juin.

Inscriptions : www.cybercorreze.net