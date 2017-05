33 - Foire internationale de Bordeaux du 20 au 28 mai

La Foire internationale de Bordeaux se déroulera au Parc des expositions de Bordeaux-Lac du samedi 20 au dimanche 28 mai. Ce grand rendez-vous commercial du Sud-Ouest réunira 1 200 exposants sur une surface d’expostion de 200 000 m2. Pour cette 96e édition intitulée “Il faut la Foire pour le croire !”, ce sont quelque 215 000 personnes qui sont attendues.

Objectif. “Retrouver toute l’offre d’un secteur sur un même site, découvrir les dernières tendances et innovations, et profiter de bonnes affaires”.

Programme. La Foire est organisée en 4 pôles. “Créer mon univers” s’articule autour de la maison confortable, écologique... (400 experts présents) - “Elargir mes horizons”, un espace dédié aux loisirs et à l’évasion avec le Salon des véhicules de loisirs (plus de 300 modèles présentés) mais aussi le secteur nautisme, le Pavillon international... “Réveiller ma gourmandise”, la gastronomie locale et internationale : Village de Food Trucks, l’Ilôt gourmand animé par des chefs de la région... - Le “Salon de l’agriculture de la Nouvelle-Aquitaine” avec des événements grands publics mais aussi professionnels : Aquitanima, le Salon de l’Elevage et de la Génétique Bovine, le Carrefour de l’innovation agricole (mercredi 24 mai) organisé par le Crédit Agricole et le Pôle compétitivité Agri Sud-Ouest... Deux expositions sont également prévues : “Route 66, voyage au cœur de l’Amérique” sur plus de 3 000 m2 et “Agitez vos neurones !”, une exposition dans les mystères du cerveau, ludique et interactive avec Cap Sciences. Et, La Nocturne est programmée le mercredi 24 mai (jusqu’à 22h30 - Spectacle pyromusical dédié à la Route 66).

A signaler cette année, la mise en place d’un service de livraison collaborative avec la start-up Post trip. Le principe ? “Mettre en relation les visiteurs qui viennent à la Foire en voiture avec ceux venus en tram, en vélo, en moto et qui veulent se faire livrer leur achat”.

Quant au Bordeaux Geek Festival (comics, science fiction, jeux vidéo, web culture, mondes parallèles et industrie créative), il aura lieu du jeudi 25 au dimanche 28 mai. Cette 3e édition devrait accueillir quelque 35 000 visiteurs.

Information : www.foiredebordeaux.com - www.salon-agriculture.fr