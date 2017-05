33 - 6e édition du salon Expobiogaz à Bordeaux

du mercredi 31 mai 2017 au jeudi 1er juin 2017

La 6e édition du salon Expobiogaz se tiendra le mercredi 31 mai et jeudi 1er juin au Hangar 14 à Bordeaux. Seul salon fédérateur de l’ensemble de la filière, il réunit toutes les typologies de méthanisation et de valorisations du biogaz : méthanisation agricole, agroalimentaire, territoriale ; traitement des eaux usées et des biodéchets ; bioGNV. Quelque 3 000 professionnels sont attendus. En 2016, le salon Expobiogaz s’est déroulé pour la première fois en région, à Strasbourg.

Objectif. Rassembler en un même événement dédié tous les profils producteurs et utilisateurs du biogaz : agriculteurs, industriels, collectivités, opérateurs de réseaux, professionnels du traitement de l’eau et des déchets… Faire découvrir toutes les innovations du marché.

Programme. Plus de 170 exposants et marques sont annoncés : Constructeurs d’unités de méthanisation ; SAV et maintenance ; Fournisseurs d’équipements : pré - traitement, digestion, épuration... ; Solutions pour l’exploitation du digestat ; Solutions pour l’injection, la co-génération ; Constructeurs de véhicules fonctionnant au GNV et services associés. Plusieurs animations ainsi que des conférences, axées sur les dernières innovations sont prévues durant ces 2 jours : Présentation du dispositif régional par la FR Cuma Nouvelle Aquitaine, l’ADEME Nouvelle-Aquitaine, et la Région Nouvelle-Aquitaine ; Etat des lieux et dynamique de la filière biogaz en 2017 ; L’injection de biométhane en Nouvelle-Aquitaine sur les réseaux de transport et de distribution ; Le financement de projets de méthanisation agricole... Au programme également les Business Meetings : un service de rendez-vous d’affaires préprogrammés ouvert aux exposants, visiteurs et partenaires “en vue d’optimiser leur présence sur le salon (...) : développer son réseau, sa stratégie commerciale, générer du trafic sur son stand, rencontrer de nouveaux fournisseurs”. A noter également qu’un Trophée de l’innovation permettra “de mettre en lumière les innovations de la filière” et qu’une soirée sera organisée dans le cadre du salon.

