Lors du dernier salon professionnel de l’E-commerce « One To One 2017 », la société Google a impressionné l’ensemble des participants, en dévoilant ses orientations stratégiques, (...)

16 - Rencontres francophones d’affaires en Roumanie

du jeudi 22 juin 2017 au vendredi 23 juin 2017

Le Club Francophone d’Affaires de Sibiu organise la seconde édition des “Rencontres Francophones d’Affaires, à Sibiu” le jeudi 22 et le vendredi 23 juin. Des rendez-vous BtoB et des ateliers thématiques (“Investir en Roumanie” ; “ITT : la Roumanie un nouvel eldorado ?”...) sont programmés pour plus de 50 entreprises issues de 4 pays différents, qui se rencontreront au cœur de la Roumanie. “Pour vous accompagner dans votre développement et créer de nouvelles opportunités d’affaires”, l’équipe du CFAS pourra également prospecter sur demande en fonction des cibles préalablement identifiées. Et l’accès à une plate-forme personnalisée “pour inviter les autres participants à vous rencontrer lors de rendez-vous BtoB et gérer votre agenda” est aussi prévu.

