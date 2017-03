Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

33 - Salon du logement neuf à Bordeaux - 10e édition

du vendredi 7 avril 2017 au dimanche 9 avril 2017

La 10e édition du Salon du logement neuf se déroulera sur les allées de Tourny à Bordeaux, du vendredi 7 au dimanche 9 avril. La dernière édition qui a eu lieu en septembre dernier, a comptabilisé près de 3 200 entrées. Cet événement est organisé par la Fédération des Promoteurs Immobiliers Aquitaine Poitou-Charentes.

Objectif. Découvrir les programmes neufs les plus récents ou en construction sur le territoire de la métropole bordelaise.

Programme. Une offre de 3 000 logements neufs, allant du T1 au T5, sera proposée sur le salon. 35 exposants (promoteurs, financeurs et conseillers) répartis sur le site apporteront leur expertise aux visiteurs, investisseurs, primo et secondo-accédants.

“Globalement, les prix de vente sont en augmentation sur l’année 2016, passant de 3 600€/m² hors stationnement au 1er trimestre à 3 735€/m² au dernier trimestre pour une offre aujourd’hui autour de 3 785€/m²”.

Inscriptions : www.salonlogementneuf.com