33 - Innovation Summit 2017 : Micro datacenter tour

le mardi 4 avril 2017

L’Innovation Summit 2017 fera étape à Bordeaux le mardi 4 avril et sera dédié au “Micro datacenter”. Cet événement, organisé par Schneider Electric et Digital Aquitaine, a pour objectif d’accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Avec l’essor de l’internet des objets, le big data, la transformation digitale des secteurs de la santé, de l’éducation, de l’administration, de l’industrie, l’arrivée des villes et des bâtiments intelligents, on assiste à la croissance exponentielle des datas. D’où le besoin de faire évoluer l’infrastructure de datacenter pour multiplier les points de connexion, stocker, sécuriser et restituer ces datas au plus près des usages numériques. La question “Comment déployer une infrastructure informatique sécurisée et adaptée au bon fonctionnement des objets connectés ?” sera notamment posée. Et pour découvrir les nouveaux enjeux de l’IoT et du Edge Computing, plusieurs conférences, le retour d’expérience client avec le témoin Cheops Technology ou des tests du datacenter du futur grâce à la réalité virtuelle sont au programme.

Inscriptions : digital-aquitaine.com