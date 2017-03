Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et à la protection des informations stratégiques utiles au décideurs publics et privés. Dans ce cadre, il est indispensable de (...)

19 - Campagnes d’e-mails : les bonnes pratiques

le jeudi 30 mars 2017le jeudi 6 avril 2017le jeudi 13 avril 2017

L’agence départementale du numérique Cybercorrèze organise plusieurs P’tits déj numérique sur son territoire autour du thème “L’e-mailing : élément incontournable du e-marketing”. Pour faire en sorte que les destinataires répondent à l’appel à l’action et visitent votre site Internet, il s’agira de savoir comment il est possible d’optimiser les mailings et de booster leur efficacité. Ces ateliers, animés par Sandrine Beaubert de Cybercorrèze, permettront de connaître les spécificités de l’emailing et les enjeux de la communication par mail, de comprendre les règles d’un mailing réussi et de faire le point sur les solutions existantes. Rendez-vous le jeudi 30 mars à Brive, le jeudi 6 avril à Tulle et le jeudi 13 avril à Ussel.

Inscriptions : www.cybercorreze.net