86 - Visite du lycée Mathiron (bio-sourcé) à Thuré

le mardi 4 avril 2017

Le cluster Eco-habitat Poitou Charentes Limousin organise le mardi 4 avril à Thuré la “Visite du bâtiment BEPOS (biosourcés) - Le lycée agricole Mathiron”. “C’est une opération exemplaire en ce qui concerne la mise en œuvre de matériaux bio-sourcés : une enveloppe bâti efficiente, des systèmes techniques optimisés et des installations photovoltaïques permettant de couvrir les besoins”et ”ces technologies ont été mises en place tout en respectant les contraintes d’un établissement recevant du public”. Tout cela s’inscrit dans une démarche globale, le site possédant déjà une chaufferie centralisée mixte fonctionnant gaz/huile de colza, des serres horticoles équipées d’une récupération d’eaux pluviales pour l’arrosage des plantes ainsi que des ombrages motorisés et asservis. Cette visite sera commentée par l’architecte du projet Isabelle Maguis du cabinet niortais Architectes Associés et Fabien Morice, chef de projet de Alliance 2i - TH2i.

Information : elodie.blot@cluster-ecohabitat.fr