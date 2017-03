47 - Réunions d’information création/reprise

le lundi 3 avril 2017le lundi 24 avril 2017le mercredi 12 avril 2017le mercredi 19 avril 2017le mercredi 26 avril 2017

La CCI Lot-et-Garonne organise plurieurs réunions d’information sur la “Création et la reprise d’entreprise” au mois d’avril sur son territoire. L’ensemble de la méthodologie, de la création et de la reprise, sera présentée : étude de marché, le choix d’un statut juridique et d’un régime fiscal et social, le business plan, les financements, les aides possibles, les formalités administratives, les documents prévisionnels…

Réunions les lundis 3 avril et 24 avril à Agen, les mercredis 12 avril et 26 avril à Villeneuve sur Lot, et le mercredi 19 avril à Marmande.

Inscriptions : www.cci47.fr