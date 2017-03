Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

33 - L’ubérisation du travail : pratiques et dérives

le mercredi 29 mars 2017

La faculté d’économie, gestion et AES-Université de Bordeaux organise, en partenariat avec le Groupement des entrepreneurs talençais (GET) et l’agence de développement économique Talence Innovation Sud, un petit déjeuner intitulé “L’ubérisation du travail, ses pratiques et ses dérives”, le mercredi 29 mars à Talence. Pour échanger sur le sujet, seront présents : Muriel Jouve, directrice d’un groupement employeur, Simon Pralong, coursier Deliveroo, Anne-Clothilde Verbreugh, avocate, et Bertrand Blancheton, professeur de sciences économiques et doyen de la faculté.

Inscriptions : info@talence-innovation.com