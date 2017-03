33 - Bordeaux : Cycl’eau, 1er salon professionnel dédié à la gestion de l’eau en Adour-GaronneNouvel article

du mercredi 12 avril 2017 au jeudi 13 avril 2017

Le salon professionnel Cycl’eau se déroulera le mercredi 12 et jeudi 13 avril au Hangar 14 à Bordeaux. Il est consacré à la gestion de l’eau en Adour-Garonne et s’intéressera à l’alimentation en eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées et pluviales ainsi qu’à la maintenance des réseaux. Le thème retenu pour cette 1ère édition s’articulera autour de “La connectivité”, ou comment l’introduction des nouvelles technologies fait évoluer la gestion de l’eau. Cet événement, organisé par l’association bordelaise Cycl’eau le salon, s’adresse aux collectivités territoriales, élus, partenaires institutionnels, compagnies fermières, industriels, bureaux d’études et aux réseaux de négoces. 1 500 visiteurs sont attendus pendant ces 2 jours.

Objectif. Dans un contexte d’accroissement mondial de la population et de la consommation d’eau, où la loi NOTRe va imposer le tranfert des compétences eau et assainissement des communes vers les EPCI (Etablissements publics de coopération intercommunale)..., il s’agit de réunir les intervenants du secteur de l’eau du Sud/SU-Ouest afin d’organiser l’avenir de la distribution de l’eau et des réseaux. Le salon permettra également le développement d’affaires.

Programme. 69 exposants (plus de 200 professionnels) seront présents sur le salon : organismes publics/fédérations, compagnies fermières, maîtres d’ouvrage, maîtrises d’œuvre & réseaux entreprises, industriels et entreprises privées (réseaux de négoce - pose et canalisateurs - tous secteurs). 7 conférences, animées par des experts du secteur, sont prévues : “Compétence GEMAPI : contenu et modalités de transfert” (Fidal), “Loi NOTRe et compétences obligatoires : constat et futur rôle de la maîtrise d’œuvre” (SOCAMA et SCE), “Impacts techniques et économiques des nouvelles technologies sur la gestion de l’eau” (CONNIT et Sigfox), “Les différentes étapes et les points à ne pas négliger dans le déploiement d’un projet de gestion de l’eau connectée” (CONNIT), “Enjeux économiques, techniques et environnementaux de la régulation de débit pour la distribution d’eau potable” (Suez et Bordeaux Métropole)... A noter que Christian Surget, président de la Fédération régionale des travaux publics de Nouvelle-Aquitaine, est l’expert invité pour la conférence consacrée aux réseaux intitulée “Etat du patrimoine et financement des infrastructures”.

Inscriptions : www.cycleau-lesalon.org