33 - Bordeaux : 27e Forum supply chain ISLI

le vendredi 24 mars 2017

Pour la 27e année consécutive, le programme ISLI - Global Supply Chain Management organise le Forum supply chain annuel de Kedge Business School. Cet événement se déroulera le vendredi 24 mars sur le campus de Kedge Bordeaux. Il aura pour thème “Collaborate, perform, evolve, now”. plus de 300 leaders internationaux de la supply chain sont attendus.

Objectif. Etre un carrefour d’échanges et de rencontres pour les professionnels du secteur. C’est l’occasion notamment de partager les visions sur l’évolution de la supply chain.

Programme. Plusieurs tables rondes rythmeront la journée : “Managing the Supply Chain in a VUCA world”, “Smart & Digitalised Supply Chain”, “Sustainable Supply Chain”, “Omni-Chanel Supply Chain” et “End-to-end Collaborative Supply Chain”. Parmi les intervenants : Adrien Arraiolos, Supply chain manager/XyloLink - Patrick Bellart, Technological innovation & automation director/ FM Logisitic Corporate - Sylvain Pineau, Plant director/Sodiaal - William Atzel, director of the Supply chain excellence center of Orange Group, Dr. Amit Rangnekar, director Operations & distribution/Centaur Pharmaceuticals Ltd, Beau Haake, Business unit leader/Michelin... La synthése des interventions sera réalisée par Jacques Fougerousse, directeur Logisitique & supply chain au sein de Showroomprive.com.

Inscriptions : http://www.kedgebs-alumni.com/fr/diplome/agenda/1717