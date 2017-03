Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et à la protection des informations stratégiques utiles au décideurs publics et privés. Dans ce cadre, il est indispensable de (...)

33 - Monte ta startup en 54h ! SWBX #7

du vendredi 31 mars 2017 au dimanche 2 avril 2017

L’association ADN Startup Bordeaux et Meet’inseec Bordeaux organisent du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril à Bordeaux la 7e édition du Startup Weekend Bordeaux. 54 heures pour tester une idée ou simplement expérimenter l’aventure entrepreneuriale (entrepreneurs actifs, entrepreneurs en devenir, corporate, profils design, commerce, marketing, développeurs...). Le vendredi soir, “vous pitchez ou écoutez les pitchs” et les équipes sont formées. 2 jours plus tard, les groupes présentent leur projet devant un jury composé d’entrepreneurs confirmés, d’investisseurs et de partenaires.

Inscriptions : www.frenchtechbordeaux.com