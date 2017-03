Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et à la protection des informations stratégiques utiles au décideurs publics et privés. Dans ce cadre, il est indispensable de (...)

33 - Numérique : L’industrie agroalimentaire du futur...

le mardi 21 mars 2017

La CCI Bordeaux Gironde organise une rencontre sur le thème “L’industrie agroalimentaire du futur sera-t-elle numérique ?”, le mardi 21 mars à Bordeaux. Il s’agira d’aborder les enjeux de la transformation numérique pour les professionnels du secteur avec l’intervention d’experts et le témoignage d’industriels. Le sujet sera découpé en 4 parties : “Le numérique pour améliorer la Qualité de Vie au Travail”, “Le numérique pour gagner en performance”, “Le numérique, levier pour innover”, et “Les dispositifs d’aide à l’innovation et à la transformation numérique”.

Inscriptions : bsaintorens@bordeauxgironde.cci.fr