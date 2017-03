Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

33 - Bâtiment : Data science & performance énergétique

le mercredi 22 mars 2017

Le prochain événement Debatek, organisé par le centre technologique privé Nobatek et INEF4, aura lieu le mercredi 22 mars à Bordeaux. Il sera consacré à “La data science au service de la performance énergétique des bâtiments tertiaires”. Quatre intervenants sont prévus : Pascale Brassier (Nobatek/INEF4), Lionel Cornec (Bouygues Energies & Services), Jean-Marc Gancille (Groupe Evolution) et Pierre Bourreau (Nobatek/INEF4). Ils apporteront leur expertise notamment à travers des exemples tels que “Challenger, le siège de Bouygues Construction” ou encore “Darwin : une réussite pour la gestion des usages”. Il sera aussi question d’“Energy Performance Gap ou l’écart entre performance énergétique annoncée et réalisée” avec également des éléments de réponse “Vers une solution pour réduire l’écart de performance énergétique entre prévision/réalisé”. Précision : l’événement sera retransmis en live sur Internet (webinar).

Inscriptions : www.nobatek.com