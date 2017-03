Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

33 - 13e XyloDating : combattre les menaces sur les forêts

le jeudi 30 mars 2017

Le Pôle de compétitivité Xylofutur organise son 13e XyloDating le jeudi 30 mars à Cestas. Il aura pour thème “Combattre les menaces sur les forêts en Nouvelle-Aquitaine”. La Nouvelle-Aquitaine regroupe des essences d’arbres diverses impliquant également une diversité de ravageurs et de maladies. Avec l’augmentation des échanges commerciaux, non seulement de bois, les pathogènes se dispersent rapidement. Dans ce contexte, deux questions centrales seront posées : “Quels outils de prévention et de lutte devons-nous améliorer, adapter ou développer ? Sommes-nous prêts pour conserver nos forêts créatrices de richesses ?”.

Le XyloDating s’adresse aux chercheurs, ingénieurs, cadres ou dirigeants souhaitant découvrir les derniers développements procédés/produits, échanger de manière dynamique et en toute confidentialité avec les porteurs de projets, détecter de futurs partenaires de projets de RDI ou d’industrialisation, communiquer avec l’ensemble des parties prenantes des filières industrielles concernées.

Inscriptions : www.xylofutur.fr