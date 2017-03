Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

47 - Conférence : L’écolonomie, entreprendre sans détruire

le vendredi 7 avril 2017

Gascogne environnement et la CCI Lot-et-Garonne organisent le vendredi 7 avril à Agen une conférence-débat intitulée “L’écolonomie : entreprendre sans détruire”. L’intervenant, Emmanuel Druon, est gérant de l’entreprise Pocheco (production d’enveloppes). Il a développé son entreprise selon les principes “écolonomiques” : “il est plus économique de produire de manière écologique”. Emmanuel Druon expliquera “à quel point cette stratégie est non seulement efficace mais indispensable si nous voulons continuer à développer des activités économiques et industrielles dans le futur”.

Inscriptions : www.gascogne-environnement.com