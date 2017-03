Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

17 - Eolien : Eco-emploi sur le port de La Rochelle

le mardi 28 mars 2017

France Energie Eolienne et l’Agence de développement et d’innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine organisent en partenariat avec le Port Atlantique de La Rochelle une rencontre intitulée “Eolien : éco-emploi sur le port de La Rochelle : panorama et perspectives”, le mardi 28 mars à La Rochelle. Les projets en Nouvelle-Aquitaine, l’activité de transport éolien, les clients, le volume d’activité... feront notamment partie des sujets abordés. Une visite du port en bus, avec focus sur la trentaine de pales en stockage sur le port, est aussi inscrite au programme.

Inscriptions : sebastien.trouve@fee.asso.fr