16 - Quel statut pour votre future entreprise ?

le jeudi 30 mars 2017

La CCI Charente (CCI Entreprendre Charente) organise le jeudi 30 mars à Angoulême un atelier thématique “pour choisir un statut adapté à votre future entreprise” ou autrement dit “Quels choix juridiques, fiscaux et sociaux ?”. Plusieurs points clés sont inscrits au programme : les statuts juridiques (secteurs d’activité, critères et choix d’une structure, les sociétés commerciales...), les impacts fiscaux (les régimes d’imposition, les catégories, les modes de calcul, la contribution économique territoriale...) et le statut social (assimilé salarié/travailleur non salarié, les affiliations obligatoires, le régime de droit commun, les critères de choix du statut social... L’objectif de cet atelier est aussi d’être capable de dialoguer avec les futurs partenaires que sont l’avocat, le notaire et l’expert-comptable.

Inscriptions : jboukarta@charente.cci.fr