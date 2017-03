Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

33 - Atelier : “Maîtrisez votre e-reputation...”

le jeudi 30 mars 2017

La CCI Bordeaux Gironde organise, en partenariat avec le Club des entreprises de Saint-Jean d’Illac et Martignas (CESIM), un café Gourmand’Info le jeudi 30 mars à Saint-Jean d’Illac. Cet atelier est intitulé “Maîtrisez votre e-réputation et gérez efficacement les avis clients”. Les avis transforment en profondeur la relation client et influent sur l’acte d’achat. Il s’agira notamment de découvrir les risques et opportunités de cette réalité et de définir comment adapter sa communication en mettant la recommandation au cœur de sa stratégie. Cette rencontre sera animée par Catherine Loisel du Pôle numérique de la CCI Bordeaux Gironde.

Inscriptions : dat@bordeaux-gironde.cci.fr