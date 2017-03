17 - L’Opendata pour les territoires à La Rochelle

le jeudi 23 mars 2017

Le Réseau des Territoires Innovants “Les Interconnectés”, association nationale de diffusion des usages numériques pour les collectivités françaises, organise une rencontre régionale intitulée “L’Opendata pour les territoires” le jeudi 23 mars au musée maritime de La Rochelle. Cet événement auquel La Ville de La Rochelle et la Communauté d’agglomération de la Rochelle sont partenaires, s’adresse aux collectivités, entreprises, start-up, associations… “désirant s’ouvrir aux enjeux des données publiques et numériques pour améliorer la qualité de leurs services et contribuer au dynamisme de leur territoire”.

Objectif. C’est un événement qui permet d’échanger avec les acteurs de l’innovation du Grand Ouest (Aquitaine, Pays de la Loire). Il s’agit d’explorer les possibilités d’ouvertures des données publiques pour les territoires, de partager les expériences, engager le débat sur les enjeux de l’innovation et du numérique, valoriser la diversité des réalisations en région, notamment à travers les auditions du Label des Territoires innovants*.

Programme. La matinée sera consacrée aux “Territoires de données : enjeux et perspectives”. Concernant les “Enjeux d’une stratégie "data" pour le territoire”, Armelle Gilliard (Opendata France) et Véronique Vernoux (Soluris) interviendront sur la partie “Un cadre nouveau à appréhender” (définition des termes, synthèse de la réglementation, présentation du socle commun des données...). Yann Helary (adjoint au maire de La Rochelle et conseiller communautaire), Renaud Lagrave (vice-président Région Nouvelle-Aquitaine en charge des infrastructures, des transports et mobilités) et Céline Violet (vice-présidente de Soluris) s’exprimeront quant à eux sur la partie “Un défi politique et stratégique”. Plusieurs intervenants (Digital Bay, Valconum, OpenDataSoft, CCI...) aborderont ensuite le sujet “Une opportunité pour le territoire et la mobilisation des acteurs”. L’après-midi mettra le “Cap sur les innovations !” avec au programme un atelier dédié aux territoires inscrits dans la démarche Opendata locale (exercice de mise en situation, méthodologie...), les pitchs des projets candaidats au Label Territoire Innovant 2017 et un concours de pitchs des start-up interconnectées. Jean-Vincent Placé, secrétaire d’État chargé de la réforme de l’État et de la simplification et Mathieu Hazouard, Conseiller régional délégué à l’économie numérique et au THD, président de la SPL Nouvelle-Aquitaine THD, interviendront pour les conclusions de l’événement.

*Les “Labels Territoires Innovants” offrent une reconnaissance et une visibilité nationale aux projets. Le jury constitué d’experts, journalistes et dirigeants de collectivités récompense les territoires mettant en œuvre des projets qui mobilisent les technologies numériques et les pratiques innovantes au service des territoires et de leurs habitants.

Inscriptions : www.interconnectes.com